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16 сентября 2023 8:38

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"

В Екатеринбурге тысячи студентов пробежали "Кросс нации 2023"