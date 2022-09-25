В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ