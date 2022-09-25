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23 сентября 2022 6:36

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ

В Екатеринбурге открылся пункт голосования, на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ