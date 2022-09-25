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19 сентября 2022 9:09

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Алексей БУЛАТОВ
Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом

Как проходит благоустройство Преображенского парка в Академическом