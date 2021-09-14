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14 сентября 2021 11:09

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио

В Екатеринбург вернулись серебряные призеры паралимпиады в Токио