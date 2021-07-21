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21 июля 2021 12:55

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Алексей БУЛАТОВ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел микрорайон Солнечный