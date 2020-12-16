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Сегодня:

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

В Екатеринбурге начали ставить вакцины о COVID-19

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