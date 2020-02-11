Фотогалереи
Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка

Добровольные народные дружины дежурят в городе для охраны общественного порядка
Новости 24
В Екатеринбурге автобус из-за столкновения с BMW вылетел в забор
«Ослепило солнце»: в Екатеринбурге водитель «Газели» сбил девочку-подростка на пешеходном переходе
На Урале полиция проводит операцию против оборота поддельных купюр
В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ на карантин закрыли две школы и 35 групп в детских садах
В Екатеринбурге больше месяца будет закрыто движение по улице Расковой
Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году
Губернатор поддержал создание детского хосписа в Екатеринбурге
Ветераны ВИЗа и ВИЗ-Стали провели урок мужества для студентов
Сын депутата Госдумы устроился на работу в мэрию Екатеринбурга
МегаФон «спрячет» имя любимого в номер телефона
В Екатеринбурге продают детский сад вместе с участком
Почта России выпустила конверты к юбилею легендарного уральского летчика
В Екатеринбурге цыгана, сбившего на машине девушку, отдали под суд
Недемократично: двое из Гордумы Екатеринбурга получили решающие полномочия
Заподозрил в краже кошелька: свердловчанин получил семь лет тюрьмы за убийство своей матери
Гордума Екатеринбурга отвергла новые условия размещения киосков: чем возмущены депутаты
«Рено» за тепло: у екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по «коммуналке»
В Екатеринбурге задержали банду подростков, грабивших в центре города
В Екатеринбурге закрывается кинотеатр «Салют»: названа дата
Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» изменится в период с 23 по 25 февраля
В Екатеринбург привезли чудотворную икону, помогающую излечиться от онкологии
В Екатеринбурге за 45 миллионов продают квартиру с экологичным ремонтом
Уральские бизнесмены отправили в китайский город Гуанчжоу порядка 2 миллионов медицинских масок