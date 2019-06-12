В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор
В Екатеринбурге в честь дня России выступил тысячеголосый хор