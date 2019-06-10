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В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов

В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
Новости 24
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