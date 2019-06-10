В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов
В районные больницы Свердловской области передали 15 мобильных медицинских комплексов