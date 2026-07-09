Свердловские власти рассказали о восстановлении муниципалитетов после паводка

Главы муниципалитетов доложили о восстановлении территорий после паводка. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 9 июля 2026 года прошло заседание правительства, на котором губернатор Денис Паслер заслушал доклады глав о ходе восстановительных работ в муниципалитетах, пострадавших от недавних разгулов стихии. Речь идет о паводке и смерче в Кушве.

- В целом обстановка в регионе стабилизировалась, но с учетом прогноза погоды ситуацию необходимо держать под контролем, - пояснили в областном департаменте информационной политики.

Так, в Кушве уже восстановлены 119 домов из 201. Ремонт каждого из них, кроме тех, что сильно пострадали, планируется завершить к концу текущей недели. Также были восстановлены 2 многоквартирных дома из 9. Продолжаются работы по установке освещения на улицах и ремонту школы.

В Нижних Сергах уровень воды снизился. Сейчас специалисты очищают русло реки Заставка и ремонтируют мосты. Жителям продолжают оказывать адресную помощь.

В Нижнем Тагиле подтопленными остаются 136 домов в СНТ. Постепенно это число снижается. Отмечается, что общая обстановка улучшилась. Напомним, что, в связи с этим работу возобновили три лагеря, которые ранее закрывались из-за паводка.

В Ирбите ситуация более напряженная. Несмотря на то, что уровень воды в реке Ница снизился, в зоне подтопления остаются 166 приусадебных участков. Были эвакуированы 33 человека.

Денис Паслер поручил главам муниципалитетов продолжать работу, приводить территории в порядок и сбрасывать воду. Следующее заседание противопаводковой комиссии пройдет 10 июля.