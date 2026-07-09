В Нижнем Тагиле три лагеря, закрывавшиеся из-за паводка, возобновляют работу

Один из лагерей уже начал работу, еще два откроются в ближайшие дни. Фото: социальные сети Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле возобновляют работу три детских лагеря, которые ранее закрывались из-за паводка. Напомним, что тогда смены были завершены досрочно, и домой отправились 496 ребят.

Как рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, 8 июля стартовала третья смена в лагере «Уральский огонек», где вода заходила на территорию и подъезды к учреждению. На отдых приехали 190 юных тагильчан.

Вскоре также возобновят работу лагеря «Баранчинские огни» и «Звонкие голоса», где паводок ранее подтопил водозаборную скважину, питавшую оба учреждения. Теперь же они готовы вновь принять ребят.

- «Звонкие голоса» планируем открыть с 13 июля, там ждут 110 ребят. «Баранчинские огоньки» начнут очередную смену с 11 июля, - написал Владислав Пинаев в своих социальных сетях.

Отмечается, что родителям ребят, чей отдых из-за паводка был прерван, частично вернуть деньги за путевки.