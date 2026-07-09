В Ирбите число эвакуированных из-за паводка увеличилось до 33 человек

Подтопленными остаются 166 приусадебных участков. Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

В Ирбите продолжается эвакуация жителей из зоны подтопления. По данным на утро 9 июля, силами РСЧС удалось вывезти уже 33 человека, в том числе 15 детей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что причиной стал высокий уровень воды в реке Ница, вызванный дождевым паводком. Сейчас он снизился и составляет 727 миллиметров.

- Снижение уровня воды произошло в результате выполняемых сбросов – суммарный сброс с четырех гидротехнических сооружений составляет 227 кубометров, - рассказали в департаменте.

На текущий момент подтопленными остаются 166 приусадебных участков. Жилых домов в зоне паводка нет. Отмечается, что с 7:00 по 14:00 спасатели 16 раз выезжали к жителям для оказания адресной помощи. На месте также работает сенатор РФ Виктор Шептий.

- Пообщались с людьми, воду оставили, приняли текущие вопросы по проблемам с интернетом, - пояснил сенатор.

Сейчас, по его словам, ведутся работы по устранению неполадок с интернетом. Губернатор Денис Паслер поручил специалистам продолжать сбросы воды.