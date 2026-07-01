В Первоуральске из-за проблем с водой не работают 23 детсада и 10 лагерей

Детские сады и лагеря закрыли ради соблюдения санитарных норм Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске из-за перебоев в подаче холодной воды временно закрыли 23 детских сада и 10 лагерей. Как заявили в мэрии города, такое решение приняли ради соблюдения санитарных норм. Дело в том, что даже после подключения к резервному источнику водоснабжения требуется некоторое время на промывку сетей и получение лабораторных подтверждений.

- Так мы можем быть уверены, что условия для детей остаются безопасными. Какая компенсация предусмотрена: детям, которые находились в лагерях, добавят дни к смене; за дни, когда ребенок не посещал детский сад, будет сделан перерасчет – он отобразится в квитанции, - рассказали в пресс-службе администрации Первоуральска.

Напомним, что после сильных ливней, обрушившихся на Свердловскую область 29 и 30 июня, в Первоуральске подтопило Верхне-Шайтанское водохранилище, из-за чего часть города осталась без холодной воды. С последствиями паводка столкнулись и другие населенные пункты региона.