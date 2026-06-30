Непрекращающийся ливень, который обрушился на Свердловскую область в понедельник, 29 июня, привел к дождевому паводку. От обилия осадков пострадали несколько населенных пунктов. Рассказываем о последствиях ливня в Свердловской области 29 июня 2026.
По данным Уральского Гидрометцентра в одном только Екатеринбурге за сутки выпало 196 мм осадков. Это 271% от нормы июня и рекорд с 1986 года, когда в один из дней выпало 168,3 мм осадков.
- Текущий июнь можно отнести к самым влажным в истории метеонаблюдений. – сообщают в Уральском Гидрометцентре. – По неполным данным июня в большинстве районов набралось 2,5-3,5 месячные нормы осадков. В Камышлове 4 нормы. Лишь в Бутке ситуация благополучнее – 1,6 месячной нормы.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, из-за ливня в понедельник в Свердловской области было затоплено семь низководных мостов, а также было временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами. Помимо этого был подтоплен один участок автомобильной дороги.
Так, в Нижних Сергах уровень воды вырос в трех реках. В зоне подтопления оказались 48 частных домов, в которых живут около 120 человек. В городе был развернут пункт временного размещения. По данным МЧС, ночью в нем находились семь человек, включая одного ребенка. Подтоплен оказался и Крестовоздвиженский храм.
- Из-за наводнения у нас затопило музей, подвальное и цокольное помещение, - рассказал «КП-Екатеринбург» настоятель Максим Крылов. - Вода шла таким потоком, что у нас работало четыре дренажных насоса, которые принесли прихожане. Люди совками, ведрами постоянно собирали воду и выносили ее из храма. Это делали регулярно человек 15-30, сменяя друг друга. До 02.00 прихожане откачивали, отчерпывали воду, спасали иконы, музейные редкие экспонаты. Ситуация усугублялась тем, что храм не был восстановлен до конца. Нет дренажа.
Утром во вторник сотрудники МЧС при помощи помпы откачали из помещений храма около 20 кубов воды.
В поселке Билимбай под Первоуральском вышла из своих берегов река Патрушиха. Из-за этого по данным МЧС были затоплены 29 частных жилых домов.
К утру вторника 30 июня дождь уже прекратился и ситуация стабилизировалась. Сейчас в населенных пунктах, столкнувшихся с дождевым паводком, ликвидируют последствия непогоды.
- Благодаря оперативному реагированию и мобилизованным силам нам удалось своевременно предпринять все необходимые меры: организованы паромные и лодочные переправы, там, где необходимо, развернуты пункты временного размещения людей, созданы запасы продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь, – сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В Бисертском муниципальном округе пострадал один из мостов в селе Киргишаны. Но, по словам главы округа, он уже готов к безопасной эксплуатации.
- В самой Бисерти нашими специалистами зафиксировано проседание автомобильного моста на пересечении улиц Чкалова и Ленина, - написала глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева в своих соцсетях. – Ради общей безопасности с сегодняшнего дня (30 июня) движение любого транспорта по нему полностью закрывается, из-за чего временно меняется привычный маршрут движения местного пассажирского автобуса.
В Нижнесергинском городском поселении был введен режим ЧС. При помощи инженерной техники идет расчистка русла реки. Также в домах откачивают воду, скопившуюся в подполье.
- На текущие сутки спланирована откачка воды в 38 домах при помощи 20 мотопомп, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. – В пункте временного размещения находятся 10 человек, в том числе 2 детей.
В части Первоуральска временно была ограничена подача холодной воды. Как объясняют в департаменте информационной политики Свердловской области, это было сделано для проведения необходимых мероприятий по обеспечению стабильной работы системы водоснабжения.
- Сформирован график подвоза питьевой воды по районам Первоуральска, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
Видео: ГУ МЧС по Свердловской области
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