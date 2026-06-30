Паводок затронул многие населенные пункты Среднего Урала Фото: глава Бисерти Валентина Суровцева/департамент информационной политики Свердловской области

Непрекращающийся ливень, который обрушился на Свердловскую область в понедельник, 29 июня, привел к дождевому паводку. От обилия осадков пострадали несколько населенных пунктов. Рассказываем о последствиях ливня в Свердловской области 29 июня 2026.

Последние новости о потопе после дождей в Свердловской области

По данным Уральского Гидрометцентра в одном только Екатеринбурге за сутки выпало 196 мм осадков. Это 271% от нормы июня и рекорд с 1986 года, когда в один из дней выпало 168,3 мм осадков.

- Текущий июнь можно отнести к самым влажным в истории метеонаблюдений. – сообщают в Уральском Гидрометцентре. – По неполным данным июня в большинстве районов набралось 2,5-3,5 месячные нормы осадков. В Камышлове 4 нормы. Лишь в Бутке ситуация благополучнее – 1,6 месячной нормы.

В Нижнесергинском городском округе повысился уровень воды в реке Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным департамента информационной политики Свердловской области, из-за ливня в понедельник в Свердловской области было затоплено семь низководных мостов, а также было временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами. Помимо этого был подтоплен один участок автомобильной дороги.

Так, в Нижних Сергах уровень воды вырос в трех реках. В зоне подтопления оказались 48 частных домов, в которых живут около 120 человек. В городе был развернут пункт временного размещения. По данным МЧС, ночью в нем находились семь человек, включая одного ребенка. Подтоплен оказался и Крестовоздвиженский храм.

- Из-за наводнения у нас затопило музей, подвальное и цокольное помещение, - рассказал «КП-Екатеринбург» настоятель Максим Крылов. - Вода шла таким потоком, что у нас работало четыре дренажных насоса, которые принесли прихожане. Люди совками, ведрами постоянно собирали воду и выносили ее из храма. Это делали регулярно человек 15-30, сменяя друг друга. До 02.00 прихожане откачивали, отчерпывали воду, спасали иконы, музейные редкие экспонаты. Ситуация усугублялась тем, что храм не был восстановлен до конца. Нет дренажа.

В Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах затопило подвальные и цокольные помещения, где располагается музей Фото: Максим Крылов

Утром во вторник сотрудники МЧС при помощи помпы откачали из помещений храма около 20 кубов воды.

В поселке Билимбай под Первоуральском вышла из своих берегов река Патрушиха. Из-за этого по данным МЧС были затоплены 29 частных жилых домов.

Последствия потопа после дождей в Свердловской области

К утру вторника 30 июня дождь уже прекратился и ситуация стабилизировалась. Сейчас в населенных пунктах, столкнувшихся с дождевым паводком, ликвидируют последствия непогоды.

- Благодаря оперативному реагированию и мобилизованным силам нам удалось своевременно предпринять все необходимые меры: организованы паромные и лодочные переправы, там, где необходимо, развернуты пункты временного размещения людей, созданы запасы продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь, – сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Расчистка русла реки в Нижних Сергах идет с использованием инженерной техники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Бисертском муниципальном округе пострадал один из мостов в селе Киргишаны. Но, по словам главы округа, он уже готов к безопасной эксплуатации.

- В самой Бисерти нашими специалистами зафиксировано проседание автомобильного моста на пересечении улиц Чкалова и Ленина, - написала глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева в своих соцсетях. – Ради общей безопасности с сегодняшнего дня (30 июня) движение любого транспорта по нему полностью закрывается, из-за чего временно меняется привычный маршрут движения местного пассажирского автобуса.

В Нижнесергинском городском поселении был введен режим ЧС. При помощи инженерной техники идет расчистка русла реки. Также в домах откачивают воду, скопившуюся в подполье.

- На текущие сутки спланирована откачка воды в 38 домах при помощи 20 мотопомп, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. – В пункте временного размещения находятся 10 человек, в том числе 2 детей.

В Бисерти произошло подтопление на четырех улицах Фото: Валентина Суровцева, глава Бисертского муниципального округа

В части Первоуральска временно была ограничена подача холодной воды. Как объясняют в департаменте информационной политики Свердловской области, это было сделано для проведения необходимых мероприятий по обеспечению стабильной работы системы водоснабжения.

- Сформирован график подвоза питьевой воды по районам Первоуральска, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото и видео потопа после дождей в Свердловской области

Ликвидация последствий дождевого паводка в Свердловской области 29 июня 2026 года Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

Подтопления в Бисерти произошли из-за того, что в городской пруд идет много воды из переполнившихся лесных ручьев и рек Фото: Валентина Суровцева, глава Бисертского муниципального округа

В селе Киргишаны под Бисертью из-за паводка был поврежден мост Фото: Валентина Суровцева, глава Бисертского муниципального округа

Подтопление в селе Киргишаны в Бисерти 29 июня Фото: Валентина Суровцева, глава Бисертского муниципального округа

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