Жителей Первоуральска подключили к резервному источнику водоснабжения

Для жителей Первоуральска также организован подвоз питьевой воды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Первоуральска, столкнувшихся с перебоями в подаче холодной воды, подключили к резервному источнику водоснабжения – Ревдинскому водоводу. Его уже промыли и продезинфицировали, после наполнения системы вода начала поступать в район города, где она отключена.

Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором принял участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

– Под сниженные параметры водоснабжения попали 48 многоквартирных домов, где проживает порядка 7,5 тысячи человек. Вода в домах есть, однако на верхних этажах может временно наблюдаться снижение напора, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Кроме того, в Первоуральске организован подвоз питьевой воды. График выполняется в плановом режиме. Заявку на доставку воды можно оставить на горячей линии администрации: +7 (3439) 64-93-75.

Напомним, что часть Первоуральска осталась без холодной воды после сильного ливня, который прошел 29 июня. С последствиями паводков также столкнулся Нижний Тагил, Нижние Серги, Ревда и Бисерть.