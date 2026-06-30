Нижний Тагил и пригород затопило из-за сильных дождей

Нижний Тагил тоже затопило после дождей Фото: Татьяна ЗОЗУЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Тагил и пригород переживает потоп – за сутки из-за сильных дождей, которые накрыли Свердловскую область 29 июня, выпала почти месячная норма осадков. Как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в зоне подтопления находятся коллективные сады Монзино, Евстюниха, Горбуново, размыты проезды к сёлам Елизаветинское и Захаровка.

– Ситуацию держу на личном контроле. Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, заслушал доклады по гидротехническим сооружениям, сбросу воды и действиям спасательных служб. Ввели режим повышенной готовности. Пункты временного размещения подготовлены, пока необходимости в них нет, – сообщил Владислав Пинаев.

Из садов на Монзино эвакуированы 52 человека, эвакуация продолжается.

Напомним, что из-за дождей в Свердловской области затопило 7 низководных мостов, транспортное сообщение нарушено с 17 населенными пунктами. Там сформирован запас продуктов и медикаментов, работает сотовая связь. В Нижних Сергах введен режим ЧС, подтоплено 48 домов, в Первоуральске частично отсутствует холодная вода, подтоплены 29 домов.