В Нижних Сергах ввели режим ЧС из-за разлива реки

После прекращения дождей ситуация в городах стабилизируется. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Нижних Сергах из-за разлива реки Застава ввели режим ЧС. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На данный момент подтоплено 48 домов.

В Свердловской области после продолжительных дождей затопило 7 низководных мостов, транспортное сообщение ограничено с 17 населенными пунктами. Всего в регионе подтоплены 77 домов. В пострадавших населенных пунктах сформированы запасы продуктов и лекарств, а также работает телефонная связь.

– Главам территорий дано поручение лично контролировать обстановку и оперативно докладывать о развитии ситуации. Благодаря оперативному реагированию и мобилизованным силам нам удалось своевременно предпринять все необходимые меры. Сегодня дожди прекратились, ситуация понемногу стабилизируется, – сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В Первоуральске в поселке Билимбай подтоплены 29 домов, пострадавших нет. В Ревде проводят расчистку русла реки, на дорогах также прочищают колодца и ливневки. Мост в селе Киргишаны Бисертского городского округа почти не пострадал от подтопления и уже готов к эксплуатации, а вот в самой Бисерти просели мосты на пересечении улиц Чкалова и Ленина. В Новоуральске подтопления удалось не допустить за счет пропуска дождевой воды через водопропускные сооружения.