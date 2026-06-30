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НовостиОбщество30 июня 2026 4:19

Свердловская прокуратура взяла на контроль восстановление Кушвы после смерча

Прокуратура оценила меры по защите прав пострадавших от смерча жителей Кушвы
Никита ПРИХОДЬКО
Разрушительный смерч прошел по территории Кушвы 22 июня. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Разрушительный смерч прошел по территории Кушвы 22 июня. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Кушву, по территории которой 22 июня 2026 года прошел разрушительный смерч, приехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Александр Дуркин. Он проверил меры по защите прав жителей, пострадавших в результате разгула стихии.

- Развернута мобильная приемная прокуратуры, проводятся регулярные встречи с жителями. Граждане обращаются по вопросам оценки ущерба и порядка выплат, всем даны разъяснения, по каждому факту организованы надзорные мероприятия, - рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Также сотрудники прокуратуры принимают активное участие в работе оперативного штаба. Отмечается, что ход восстановления Кушвы и прав пострадавших находятся на особом контроле ведомства, как и вопрос выплат.

Прокуратура взяла на контроль восстановление Кушвы и прав пострадавших жителей. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура взяла на контроль восстановление Кушвы и прав пострадавших жителей. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Напомним, что всего от стихии пострадали больше сотни домов, 32 из них были полностью разрушены. По данным на 29 июня, восстановлены 28 домов.