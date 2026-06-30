Свердловская прокуратура взяла на контроль восстановление Кушвы после смерча

Разрушительный смерч прошел по территории Кушвы 22 июня. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Кушву, по территории которой 22 июня 2026 года прошел разрушительный смерч, приехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Александр Дуркин. Он проверил меры по защите прав жителей, пострадавших в результате разгула стихии.

- Развернута мобильная приемная прокуратуры, проводятся регулярные встречи с жителями. Граждане обращаются по вопросам оценки ущерба и порядка выплат, всем даны разъяснения, по каждому факту организованы надзорные мероприятия, - рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Также сотрудники прокуратуры принимают активное участие в работе оперативного штаба. Отмечается, что ход восстановления Кушвы и прав пострадавших находятся на особом контроле ведомства, как и вопрос выплат.

Прокуратура взяла на контроль восстановление Кушвы и прав пострадавших жителей. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Напомним, что всего от стихии пострадали больше сотни домов, 32 из них были полностью разрушены. По данным на 29 июня, восстановлены 28 домов.