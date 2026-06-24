Пострадавшие от смерча жители Кушвы получат 31,3 миллиона рублей выплат

Пострадавшие от смерча жители Кушвы смогут получить три вида выплат Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил 31,3 миллиона рублей из резервного фонда на первоначальные выплаты пострадавшим от смерча жителям Кушвы. Средства поступят в бюджет муниципалитета.

Всего жители смогут получить три вида выплат. Размер единовременной материальной помощи составит 15 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости можно будет получить 75 тысяч рублей на человека, а при полной – 150 тысяч.

- На эти цели из резервного фонда направят 3,885 миллиона, 11,4 миллиона и 16,05 миллиона рублей соответственно. Сейчас в муниципалитете продолжается оценка пострадавшего и утраченного жилья, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

По поручению главы региона, деньги жителям Кушвы будут перечислять на специальные счета, которые позволят защитить их от действий мошенников или недобросовестных продавцов при покупке нового жилья.