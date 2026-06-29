В Кушве после торнадо восстановили 28 домов

Уборка Кушвы после торнадо продолжается. Фото: скриншот видео

В Кушве продолжают ликвидировать последствия торнадо, который прошел 22 июня. Всего от стихии пострадали более сотни домов, 32 из них были разрушены полностью. Пострадал 21 человек, двое из них были госпитализированы с переломами.

На момент 29 июня восстановлены 28 домов, над этим работают 150 специалистов. Завершен ремонт детских садов, дошкольные учреждения готовятся к открытию. В школе укрыта крыша, для ее восстановления заказаны стройматериалы.

В Кушве продолжают ликвидировать последствия торнадо. Видео: канал Дениса Паслера

Электричество на данный момент отсутствует в 60 частных домах, из них в 27 свет должны дать до конца дня. Кроме того, в ближайшее время завершится строительство двух новых газопроводов на улицах, пострадавших сильнее всего – Чапаева и 9 Января.

– Выполняется подключение домов, которые с учётом состояния готовы принять ресурс. Пуск газа уже выполнен в 34 дома из 76, до 5 июля планируется ещё 27 пусков. Таким образом, основная масса домов будет подключена в ближайшее время, – сообщил в своих соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Сбор гуманитарной помощи продолжается – в город доставлены газовые плитки, их раздадут тем, кто остался без газа и электричества. Пострадавшие жители Кушвы уже получают выплаты. На данный момент направлены 168 единовременных муниципальных выплаты и региональные платежи в связи с утратой доверия.

Для ремонта больницы уже заказаны все необходимые материалы. Сейчас Минздрав организовал профилактическую вакцинацию против вирусного гепатита – уже привиты 38 взрослых и 31 ребенок.