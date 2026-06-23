В Кушве открыли пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от смерча

В Кушве открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших от смерча Фото: читатель «КП».

В пострадавшей от смерча Кушве развернули пункт сбора гуманитарной помощи. Дом культуры стал точкой, в которую можно принести вещи первой необходимости. Об этом рассказал градоначальник Михаил Слепухин.

- Ответственная за сбор гуманитарной помощи Наталья Вырупаева. Контакты: 8 (34344) 2-83-02, +7 (950) 651-97-98, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Кушву завезли бутилированную воду. Горожане смогут получить ее в Центре гуманитарной помощи на улице Площадь культуры, 1.

В Кушве работает губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он провел объезд, оценил степень повреждения зданий, объектов. Специалисты ведомств, оперативные службы и правоохранители также разбираются с последствиями смерча.

Напомним, что в Свердловской области 22 июня смерч прошелся от окрестностей Нижнего Тагила до Кушвы. В Кушве вихрь сносил на своем пути дома, обрывал провода, а также повалил деревья. Из-за разгула стихии пострадали 16 уральцев. Среди них трое детей.

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