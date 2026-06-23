Стало известно состояние мужчины, пострадавшего во время смерча в Кушве

Спасатели разбирают от завалов территорию детского сада. Фото: Алексей Свалов/tg

Стало известно состояние мужчины, пострадавшего в результате последствий смерча в Свердловской области. Напомним, он обрушился на город Кушва вечером 22 июня. В результате разгула стихии оказались повреждены 124 частных жилых дома, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. Кроме того, из-за перебоев с электричеством в шахте оказались заблокированы 16 человек (они уже находятся на поверхности).

«КП-Екатеринбург» поговорила с заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области Алексеем Сваловым. Он приехал в Кушву накануне - около полуночи. Депутат присутствовал на заседании оперштаба, а также вместе с главой города обходил город и оценивал масштаб разрушений.

- 16 человек пострадали, среди них три ребенка. У них, порезы и ссадины – ничего страшного. Один взрослый оставлен на стационарное лечение в Нижнем Тагиле с травмой плеча. Он в состоянии средней тяжести. Остальные, слава богу, разошлись по домам, - рассказал Алексей Свалов.

Депутат считает чудом, что в результате столь масштабных разрушений обошлось без человеческих жертв.

- С учетом разрушений. пострадавших могло быть больше.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о природе смерча. Она не исключила, что он появится в регионе снова.

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