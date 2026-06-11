Панихиду провели в храме "Большой Златоуст" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В храме «Большой Златоуст» провели панихиду о погибших в страшной аварии, которая произошла вечером 10 июня в центре Екатеринбурга. Напомним, автобус под маршрутным номером 81 пытался проскочить на красный на перекрестке улиц 8 марта - Малышева. Однако в него врезался Lifan.

Трагедия произошла вечером 10 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

От удара автобус вылетел на тротуар. Под колесами транспорта оказались 4 человека - 42-летняя Екатерина Соколова, ее 9-летний сын Александр, 25-летний Владислав Сонин, 55-летняя Елена Бекетова. Они скончались до прибытия скорой помощи. Также в больнице оказались 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Молитвы о погибших будут читать каждый день Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

11 июня в храме, у которого произошла трагедия, провели панихиду о погибших.

Десятки горожан пришли помолиться о пострадавших Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Страшная трагедия. Ничто не предвещало беды. Люди спокойно вечером шли по своим делам. Но этот автобус остановил их жизни и изменил еще несколько, - сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По благословлению митрополита в «Большом Златоусте» будут каждый день читать молитвы. Сегодня на богослужение пришли десятки екатеринбуржцев, чтобы помолиться об упокоении новопреставленных, а также выздоровлении пострадавших.

Рядом с храмом горожане возвели стихийный мемориал. Туда несут цветы, детские игрушки.

Стихийный мемориал возле храма Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что же касается водителя автобуса - им оказался 49-летний Икромжон. В отделе СК мужчина заявил, что перепутал газ с тормозом. На него завели уголовное дело по 4 части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей). Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Также был задержан директор ООО «Авто-Ном». Заведено уголовное дело по 238 статье УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ему грозит до 10 лет колонии. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

Панихида в храме "Большой Златоуст" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП