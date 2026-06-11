Семья жила в Верх-Исетском районе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жертвами пассажирского автобуса в Екатеринбурге стала 42-летняя местная жительница Екатерина Соколова и ее 9-летний сын. Информацию об этом подтвердил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», женщина держала младшего ребенка за руку, когда ПАЗ под управлением 49-летнего мигранта Икромжона вылетел на тротуар. Екатерина и ее сын погибли на месте вместе с Еленой Бекетовой и Владиславом Сониным.

Автобус врезался в храм в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Икромжон и директор ООО «Авто-Ном» задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения. На допросе Икромжон признался, что перепутал педали.

– Я думал, что нажал на тормоз и встал. Но это оказался газ, – сказал на допросе в СКР Икромжон.

По версии следствия, директор предприятия систематически нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медицинский осмотр водителей перед выходом их на маршруты, нарушал режим труда и отдыха сотрудников. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Отметим, что прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов поручил организовать проверки транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на территории города.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения.

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