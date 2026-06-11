В Екатеринбурге прокуратура проверяет перевозчиков после смертельного ДТП

После смертельной аварии прокуратура проверит всех перевозчиков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку транспортных компаний после смертельного ДТП. Напомним, трагедия произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева у Храма «Большой Златоуст». Водителю автобуса №81 стало плохо, он попытался затормозить, но перепутал газ с тормозом и влетел в толпу пешеходов.

В ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Пассажиры автобуса не пострадали.

Водителя и директора транспортной компании задержали. Первого подозревают в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 43-летнего директора – в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Первому грозит до 7 лет лишения свободы, второму – до 10 лет лишения свободы.

– Сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, надзорное ведомство обратит внимание на техническое состояние автобусов, их обследование перед выходом на линию и соблюдение техосмотра. Также будет проверено соблюдение законодательства при прохождении водителями медосмотров и режима труда и отдыха. Жалобы пассажиров и участников дорожного движения также будут проанализированы.