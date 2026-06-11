Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге директора транспортной компании и водителя автобуса подозревают в преступлениях, в результате которых погибли 4 человека, в том числе ребенок. Напомним, что трагедия произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева у Храма «Большой Златоуст».
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Водителю автобуса №81, с его слов, стало плохо, он попытался затормозить, но перепутал газ с тормозом и влетел в толпу пешеходов. В салоне находились 11 человек, из них никто не пострадал.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
49-летнего водителя подозревают в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 43-летнего директора – в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
– За инкриминируемое водителю преступление предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Директору компании-перевозчика, в соответствии с санкцией статьи, грозит до 10 лет лишения свободы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
По версии следствия, Водитель выехал на красный сигнал светофора, что и стало причиной ДТП. Директор, как полагает следствие, систематически нарушал правила выпуска транспорта на линию, не контролировал состояние машин, не организовывал медосмотр водителей, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Оба подозреваемых задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
– Подозреваемый водитель автобуса по имени Икромжон прибыл в Екатеринбург самолётом 8 февраля 2026 года, работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым, – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полковник Горелых также отметил, что за время работы водителя в Санкт-Петербурге, он 6 раз нарушил правила дорожного движения.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Также Валерий Горелых сообщил, личности погибших установлены – это один мужчина и две женщины. Личность погибшего мальчика в возрасте 8-10 лет установить пока не удалось.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Сейчас в Екатеринбурге на месте трагедии образовался стихийный мемориал. Люди с самого утра несут к храму цветы и игрушки. В «Большом Златоусте» прошли заупокойные богослужения о жертвах ДТП.
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