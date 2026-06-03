Виновника ДТП в Нижних Сергах с 4 погибшими отправили под домашний арест

Водителя грузовика отправили под домашний арест до 30 июля. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Водителю грузовика Ивана Могильникова, обвиняемого в ДТП с четырьмя погибшими, избрали меру пресечения. Напомним, что трагедия произошла 31 мая в Нижнесергинском районе.

Авария на 2-м километре Подъезда к Нижним Сергам унесла жизни 45-летней Анны Кунщиковой, ее мужа Евгения, а также 26-летнего жениха их дочери Владимира Решетова и 16-летнего племянника. В ДТП также погибла собака – английский бульдог по кличке Плюша.

По предварительной версии, у фуры лопнуло переднее левое колесо, из-за чего Могильников не справился с управлением и врезался в Land Rover, который после столкновения перевернуло и отбросило в кювет.

– По версии следствия, водитель нарушил правила дорожного движения, что повлекло трагичные последствия, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Могильникова обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек». Нижнесергинский районный суд отправил его под домашний арест с установлением запретов по 30 июля 2026 года.