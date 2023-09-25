«Уральские пельмени» ищут очевидцев ограбления Сергея Ершова

У Сергея Ершова из машины украли ноутбук с важной информацией и документы. Фото: читатель «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артисты «Уральских пельменей» ищут очевидцев ограбления Сергея Ершова. Вечером 24 сентября у артиста разбили заднее стекло в машине и вытащили из нее рюкзак с ноутбуком и документами.

- В ноутбуке хранились важные проекты, связанные с нашим сериалом «Мама будет против» и другими проектами «Уральских пельменей». Многие из них не были никуда скопированы, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Ершов.

Поисками грабителя занимаются полицейские, а артисты тем временем разместили в своих соцсетях объявление для поиска очевидцев.

- Екатеринбург, внимание! Вчера в 20:00 на улице Тургенева, 22, была вскрыта машина Сергея Ершова. Среди других вещей воры забрали рюкзак с ноутбуком, в котором находятся материалы по новому сериалу для СТС. Если вы что-то видели или знаете, пожалуйста, сообщите по телефону 356-42-01. За возврат ноутбука или информацию о нем – вознаграждение. Заранее благодарим вас за помощь и репосты, - говорится в тексте сообщения.

Напомним, в новом сериале «Мама будет против» главные роли исполняют Дмитрий Брекоткин – он играет знаменитую тещу, а также Ксения Корнева, Роман Постовалов и сам Сергей Ершов.