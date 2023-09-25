«Стащили ноутбук и паспорта»: звезду «Уральских пельменей» нагло обокрали

Сергей Ершов просит грабителей вернуть ноутбук за вознаграждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезду «Уральских пельменей» Сергея Ершова нагло обокрали в Екатеринбурге. У актера и сценариста стащили ноутбук, банковскую карту и важные документы. Об этом Сергей Ершов рассказал «КП-Екатеринбург».

Вечером 24 сентября он приехал на студию звукозаписи на Тургенева, 22. Там актеры «Уральских пельменей» работают над своим первым сериалом «Мама будет против».

У артиста выбили стекло в машине, пока он работал на студии. Фото: читатель «КП»

- Я припарковал машину, зашел в здание, и буквально через пять минут звонок. У меня спутниковая сигнализация стоит, - поясняет актер. - Выбили заднее стекло в машине и вытащили рюкзак. В нем находился ноутбук, в котором хранилась важная информация по сериалу и другим проектам «Уральских пельменей», банковская карта, но я ее уже заблокировал, наши с женой паспорта и другие документы. Обращаясь к злоумышленникам, прошу вернуть ноутбук за вознаграждение.

По словам Сергея, он переживает только за информацию, хранящуюся в ноутбуке, так как многие проекты не были скопированы на другие носители.

Рюкзак с вещами стащили с заднего сидения. Фото: читатель «КП»

- Всех людей хочу настоятельно попросить не оставлять ничего в машинах. Пусть мой урок послужит вам примером. Пусть лучше уж меня «грабонут», я то не сильно пострадаю, - добавил Сергей Ершов.

Сергей Ершов также написал заявление в отдел полиции №1 Кировского района.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Все, кто располагает значимой информацией по данному факту, могут сообщать ее по телефону 356-42-01, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции.

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