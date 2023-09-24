В Екатеринбурге суд арестовал участников драки, завязавшейся из-за замечания

Южане проведут под арестом два месяца. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге суд арестовал южан, которые трижды пытались избить мужчину. Двое молодых людей напали на горожанина из-за замечания о брошенном окурке. Об аресте «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

Под арестом молодые люди проведут два месяца. Им предъявлено обвинение по статье 30 части 1 статьи 105 УК «Покушение на убийство». Известно, что одного из задержанных зовут Самир Мамедов, парню 24 года.

Напомним, что 17 сентября толпа южан избила жителя дома на улице Щербакова. Конфликт начался со словесной перепалки, однако вскоре в ход пошли и кулаки. Пострадавшим в драке оказался отец троих детей. По его словам, он лишь сделал замечание мужчинам о брошенном на тротуар окурке.

- Я им говорил, что у меня здесь дети. Но вместо этого они стали материться и говорить: «Мы с Кавказа». Объяснили, что самочувствие моих детей им неинтересно. Хотя сын был очень напуган происходящим, а дочка выглядывала из коляски и плакала, - рассказал пострадавший по имени Василий.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после драки.

- Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

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