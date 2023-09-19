«Обещали меня зарезать»: екатеринбуржец рассказал, что южане, устроившие разборки из-за окурка, нападали на него трижды за день

Пострадавший мужчина получил ушибы и гематомы. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге вечером 17 сентября толпа южан подралась с жителем дома на Щербакова. Конфликт был вызван замечанием в адрес мужчин, бросивших окурок у подъезда. После словесной перепалки, в ход пошли кулаки. «КП-Екатеринбург» поговорила с пострадавшим отцом троих детей – Василием Борисовым и узнала, чем закончились разборки.

ДРАЛИСЬ ТРИЖДЫ

По словам Василия Борисова, двое мужчин из числа нападавших снимают жилье в доме на Щербакова, 150. Первый конфликт произошел около 18:00.

- Все нападавшие – южане. Я сделал замечание обоснованно, так как у меня дочка чуть не подняла окурок, который также кто-то бросил на тротуаре. Стал говорить одному из мужчин: «Подними окурок». В ответ на это, меня толкнул один из них. Сначала со мной дрались два человека. Я им говорил, что у меня здесь дети. Но вместо этого мужчины стали материться и говорить: «Мы с Кавказа». Объяснили, что самочувствие моих детей им не интересно. Хотя сын был очень напуган происходящим, а дочка выглядывала из коляски и плакала, - говорит Василий.

После этого Василий вместе с детьми ушел домой. Буквально через десять минут он вышел на прогулку с собакой. Во дворе его встретили те же мужчины. На этот раз разнять дерущихся, попытался охранник и сосед, который заметил стычку.

- Я увидел, что с ними появился третий мужчина. У него в руках была бутылка с алкоголем. Один из них попытался со мной поговорить, я просил их отойти. После чего, он стал приближаться и я почувствовал, что намерения у них недобрые. Они говорили, что я не прав. И мне пришлось ударить первым, чтобы они отошли. Мы снова подрались. Потом выскочила на улицу моя жена, а эти ребята убежали, - рассказал Василий.

В первый раз драку разнимал охранник и сосед. Фото: скриншот видео

Затем, Василий вновь вернулся домой. После чего, он вместе с супругой стал выходить из дома, чтобы съездить на автомойку. Однако, как уверяет мужчина, во дворе он вновь встретил все тех же людей.

- Я не успел выйти из подъезда на меня накинулись три женщины. Я сгруппировался, но потом на меня нападали и мужчины со всех сторон. Супруга была шокирована, она не могла быстро ходить, так как она после операции хромает. Увидел, что у одного из нападавших была «розочка» из бутылки. Помогли соседи, которые выбежали и стали разгонять их перцовым баллончиком, - уверяет пострадавший.

УГРОЖАЛИ РАСПРАВОЙ

Василий решил пойти на пост охраны. В тот момент, когда он стал снимать видео с камер наблюдения, появились двое мужчин. Судя по кадрам, они выхватывают из рук Василия телефон и говорят о том, что

- Вот заходят бойцы. И час (полиции) никого не было. Ты почему забрал телефон? Ты видео смотрел, разберись сначала! - возмутился Василий.

- Они русского языка не знают, с Кавказа приехали. Ты ударил первый. Знаешь что ты сделал? У меня сестра беременная. Ей в глаза перцовым баллоном попал, - говорит оппонент.

- У меня нет перцового баллончика! – отвечает Василий.

- Я тебя пырну ножом. В глаз тебе ударю, - слышен ответ мужчины.

Как уверяет пострадавший, после этого приехали полицейские. Но даже присутствие стражей порядка не смутило нападавших.

- Есть свидетели, которые видели, как участник драки бегал по двору с тесаком. Хотя во дворе также гуляют дети. При полицейских один из участников их группировки начал меня бить. Он кричал, что помочится на меня и всячески меня оскорблял. На следующий день, я видел у дома главного нападающего, который просто сел в машину и уехал. Сейчас они скрываются, - говорит Василий.

По словам Василия, конфликт продолжился при охранниках. Фото: скриншот видео

По словам Василия, он получил ушибы и синяки, ему разбили нос. Основные удары пришлись в голову. Он до сих пор чувствует боль и прошел судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщали в полиции, Одного из участников драки привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

- Он является гражданином России. Личности еще двоих участников конфликта устанавливаются. Службой участковых отдела полиции №13 проводится проверка, - сообщали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

В областном Следственном комитете проводят проверку по факту произошедшего конфликта. Сотрудники ведомства проводят опрос очевидцев и устанавливают обстоятельства случившегося.

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