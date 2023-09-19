Следователи заинтересовались массовой дракой на Уктусе

После массовой драки следователи проводят проверку и опрашивают возможных очевидцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во дворе дома на Щербакова,150, произошла массовая драка. Конфликт случился из-за того, что житель дома сделал мужчинам замечание. Он увидел, как один из вошедших в подъезд выбросил окурок на землю. После чего мужчины напали на жителя дома.

Из-за случившегося следственным отделом по Чкаловскому району была организована проверка.

- Пострадавшему были причинены телесные повреждения. По этому факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована проверка, - сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователи опрашивают очевидцев, выясняют степень причиненного вреда здоровью мужчины. В полиции сообщали, что устанавливают всех участников конфликта. Один из них был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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