В Екатеринбурге толпа южан избила мужчину, сделавшего им замечание из-за окурка

На одного из участников драки был составлен административный протокол Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге житель дома на Щербакова сделал замечание мужчинам, которые бросили окурок на газон. После чего он потребовал, чтобы они выбросили его в урну. Однако их возмутила эта просьба и они напали на жителя дома. Видео конфликта опубликовал паблик «Подслушано Химмаш» во «Вконтакте».

- Отец троих детей Василий Борисов возвращался домой с прогулки. Он был с восьмилетним сыном и маленькой дочкой, которой нет и года. Нападавшим не хватило одной драки. Они продолжили ее через два часа, - сообщает автор поста.

Как уверяют очевидцы, зачинщики драки были нетрезвыми, они угрожали жителю дома. Полицейские устанавливают всех участников массовой драки.

- На место происшествия выезжал экипаж патрульно-постовой службы. Один из участников конфликта был доставлен в дежурную часть и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Он является гражданином России. Личности еще двоих участников конфликта устанавливаются. Службой участковых отдела полиции №13 проводится проверка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

Следственный отдел по Чкаловскому району организовал проверку после произошедшего. По ее итогам будет принято обоснованное решение.

- Выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, выполняются иные необходимые мероприятия, - сообщает пресс-служба регионального СК.

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