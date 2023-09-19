Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 10:54

В Екатеринбурге толпа южан избила мужчину, сделавшего им замечание из-за окурка

В Екатеринбурге во дворе дома на Щербакова произошла массовая драка
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
На одного из участников драки был составлен административный протокол

На одного из участников драки был составлен административный протокол

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге житель дома на Щербакова сделал замечание мужчинам, которые бросили окурок на газон. После чего он потребовал, чтобы они выбросили его в урну. Однако их возмутила эта просьба и они напали на жителя дома. Видео конфликта опубликовал паблик «Подслушано Химмаш» во «Вконтакте».

- Отец троих детей Василий Борисов возвращался домой с прогулки. Он был с восьмилетним сыном и маленькой дочкой, которой нет и года. Нападавшим не хватило одной драки. Они продолжили ее через два часа, - сообщает автор поста.

Как уверяют очевидцы, зачинщики драки были нетрезвыми, они угрожали жителю дома. Полицейские устанавливают всех участников массовой драки.

- На место происшествия выезжал экипаж патрульно-постовой службы. Один из участников конфликта был доставлен в дежурную часть и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Он является гражданином России. Личности еще двоих участников конфликта устанавливаются. Службой участковых отдела полиции №13 проводится проверка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

Следственный отдел по Чкаловскому району организовал проверку после произошедшего. По ее итогам будет принято обоснованное решение.

- Выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, выполняются иные необходимые мероприятия, - сообщает пресс-служба регионального СК.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru