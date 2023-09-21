В Екатеринбурге СК завел уголовное дело после драки южан, напавших из-за окурка

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге завели уголовное дело о покушении на убийство после массовой драки во дворе на Щербакова.

Напомним, все произошло 17 сентября. По словам пострадавшего Василия Борисова, перепалка началась после того, как он сделал замечание двум мужчинам, которые выбросили окурок около дома. Конфликт быстро перерос в драку.

Как рассказывал «КП-Екатеринбург» Василий Борисов, в тот день он подрался с группой южан трижды. В первый раз на него напали при маленьких детях. Помимо тумаков, в свой адрес Василий не единожды получал угрозы.

В свердловском СК подтвердили, что поводом к конфликту стало замечание из-за брошенного окурка. Как сообщил исполняющий обязанности руководителя СК России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов, ранее в центральный аппарат СК России был представлен доклад по ходу расследования.

- Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее по факту случившегося следователи проводили.

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