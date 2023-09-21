Свердловские колледжи будут готовить персонал для Уралвагонзавода

В Свердловской области 11 колледжей и техникумов специально будут готовить персонал для работы на Уралвагонзаводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 11 колледжей и техникумов специально будут готовить персонал для работы на Уралвагонзаводе. Планируется, что студенты будут проходить практику на этом производстве, а после окончания учебы - работать на предприятии.

- В перспективе мы идём к тому, чтобы максимальное количество выпускников оставалось работать на предприятиях региона, лучшие из них смогут получить дальнейшее сопровождение Уралвагонзавода, региональных Минобразования и Минпрома, - сказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Готовить кадры для завода будут Баранчинский электромеханический техникум, агропромышленный техникум в Верхней Синячихе, Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, Высокогорский многопрофильный техникум, государственный профессиональный колледж имени Н.А. Демидова и железнодорожный техникум в Нижнем Тагиле, Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых, механический техникум в Верхней Туре и другие.

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