В Екатеринбурге пожар на Удельной смогли потушить через час

Горящие сараи на Удельной смогли потушить
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге горящие сараи на Удельной смогли потушить через час. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
- В 17:06 по местному времени пожар был локализован, а в 17:35 открытое горение было ликвидировано – сообщили «КП-Екатеринбург» в МЧС по Свердловской области.
В ликвдации огня участвовало 15 специлистов личного состава и четыре спецтехники.
Напомним, что пожар начался на площади 200 квадратных метров. Горели неэксплуатируемые сараи на Удельной.
А 18 сентября в Екатеринбурге загорелся жилой дом на улице Аграрной. Тогда 15 человек эвакуировались самостоятельно, в том числе трое детей. На месте работало 17 специалистов и четыре единицы пожарно-спасательной техники.
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