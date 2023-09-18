В Екатеринбурге загорелся жилой дом на улице Аграрная. До прибытия пожарных 15 человек эвакуировались самостоятельно.

- На площади 120 квадратных метров горел жилой дом барачного типа на 4 квартиры. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе 3 детей, пострадавших нет - сообщили «КП-Екатеринбург» МЧС Свердловской области.

Пожар удалось потушить. В 20:34 пожарные локализовали огонь, в 21:16 ликвидировали. На месте работало 17 специлистов и четыре пожарно-спасательной техники.

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