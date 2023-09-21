В Екатеринбурге на Удельной горят сараи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на Удельной загорелись сараи. Пожарные пытаются локализовать огонь. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило очевидцами в 16:29 по местному времени.
- По оперативной информации на площади 200 кв.м горят неэксплуатируемые сараи - сообщили «КП-Екатеринбург» МЧС по Свердловской области.
Специалисты прибыли на место и пытаются потушить пожар.
Напомним, что на окраине Екатеринбурга введен режим ЧС из-за ландшафтного пожара. Огонь разгорелся в поселке Шабровский из-за старой свалки.
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