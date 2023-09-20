На Амундсена иномарка сбила 84-летнего пенсионера

Сбитого пенсионера доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге иномарка сбила 84-летнего пенсионера. Авария произошла утром 20 сентября на улице Амундсена. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.
Водитель на Toyota Hiace ехал со стороны Академика Вонсовского в сторону улицы Краснолесья, когда под колесами его машины оказался пожилой мужчина. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
- В результате ДТП 84-летний мужчина с травмами головы и закрытым переломом голени доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Они же попросили водителей быть внимательней, чтобы не допускать подобных ситуаций.
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