Тагильчане отправили в Луганск крупный груз с гуманитарной помощью

Груз уже отправился в ЛНР. Фото: мэрия Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила собрали для военнослужащих медикаменты и аптечки. Крупный груз гуманитарной помощи свердловчане отправили в Луганск. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Газель" отправилась в зону СВО. Ее тагильчане забили самым необходимым для передовой и тыла. Для военнослужащих, находящихся в госпитале, собрали перевязочные материалы, больше 35 тысяч медицинских перчаток и масок, медикаменты и аптечки. Также были переданы специальные подушки, которые подкладывают под спину, ноги и руки раненых.

- К сбору адресной помощи для наших бойцов подключились ветераны-пограничники, жители ТОСов, семьи участников СВО. Все небезразличные тагильчане вносят свою лепту, чтобы морально и материально поддержать ребят, - отметил председатель ТОС «Пограничный» Михаил Карпов.

В груз поместили раскладушки и бездымные печи. Они пригодятся в походных условиях. Жители Нижнего Тагила также продолжают вязать носки, маскировочные сети и костюмы. А предприятия закупают медикаменты и вооружение.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru