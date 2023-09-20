Тагильчане отправили в Луганск крупный груз с гуманитарной помощью

Груз уже отправился в ЛНР. Фото: мэрия Нижнего Тагила
Жители Нижнего Тагила собрали для военнослужащих медикаменты и аптечки. Крупный груз гуманитарной помощи свердловчане отправили в Луганск. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Газель" отправилась в зону СВО. Ее тагильчане забили самым необходимым для передовой и тыла. Для военнослужащих, находящихся в госпитале, собрали перевязочные материалы, больше 35 тысяч медицинских перчаток и масок, медикаменты и аптечки. Также были переданы специальные подушки, которые подкладывают под спину, ноги и руки раненых.
- К сбору адресной помощи для наших бойцов подключились ветераны-пограничники, жители ТОСов, семьи участников СВО. Все небезразличные тагильчане вносят свою лепту, чтобы морально и материально поддержать ребят, - отметил председатель ТОС «Пограничный» Михаил Карпов.
В груз поместили раскладушки и бездымные печи. Они пригодятся в походных условиях. Жители Нижнего Тагила также продолжают вязать носки, маскировочные сети и костюмы. А предприятия закупают медикаменты и вооружение.
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