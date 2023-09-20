Банк Уралсиб предлагает трансграничные переводы по системе Юнистрим

Фото: предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб запустил в офисах банка услугу по отправке и выдаче переводов по системе Юнистрим. Отправить перевод по системе Юнистрим в рублях можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Грецию, Кипр и другие страны, а также получить перевод из этих государств.

Для отправки перевода отправителю достаточно знать ФИО получателя и страну перевода. Перевести можно наличные деньги или средства со счета, открытого в Банке Уралсиб. При необходимости возможен возврат перевода или изменение его реквизитов.

Также в октябре текущего года Банк Уралсиб планирует запустить отправку и получение рублевых переводов Юнистрим в личном кабинете онлайн-банка Уралсиб Онлайн. В настоящее время уже есть возможность отправить онлайн-перевод по номеру телефона или номеру карты получателя в Уралсиб Онлайн в Турцию, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Приднестровье, Армению и Азербайджан.

С информацией о тарифах и условиях осуществления переводов Юнистрим можно ознакомиться на сайте Банка Уралсиб.