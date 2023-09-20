На берегу Исети собрали 13,5 тонн мусора

Уборка была организована в качестве соревнований. Фото: пресс-служба «Чистых игр»

В Екатеринбурге 155 горожан собрались, чтобы сделать берег Исети чище. Всего им удалось собрать около 13,5 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского отделения Российского экологического общества.

- Нами было собрано около 13,5 тонн мусора с берегов Исети. А это 754 мешка мусора, из них 161 - пластик, 15 - металл, 257 - стекло. Также были собраны 1474 пластиковые крышки, 226 автомобильных покрышек общим весом на 5 254 кг, - рассказал один из соорганизаторов «Чистых игр», зампредседателя регионального РЭО Антон Черноголов.

Уборка была организована в качестве соревнований, они называются «Чистые игры». В них приняло участие 44 команды. Перед началом состязаний конкурсанты сдали 40 килограммов батареек, 41 лампочку и использованную технику.

«Чистые игры» прошли в Екатеринбурге в 18-й раз. Вскоре лучшие команды поборются за «Кубок чистоты» с представителями из других городов.

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