Мэрия Екатеринбурга потратит 3,7 миллиона рублей на ликвидацию свалок

Мэрия Екатеринбурга потратит 3,7 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Кировском районе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Екатеринбурга потратит 3,7 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Кировском районе. Исполнительная организация, согласно документам, должна тратить на уборку одной свалки не более пяти дней. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
- При ликвидации свалок Исполнитель осуществляет механизированную уборку свалки, ручную уборку территории свалки и прилегающею к ней территорию в радиусе 10 м от места образования свалки с последующим планированием при необходимости поверхности места уборки, - сообщается в документе.
Исполняющая сторона должна будет предоставлять фотоотчет с датой и временем уборки, а также различные документы о том, что мусор утилизирован правильно.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru