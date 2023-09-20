Мэрия Екатеринбурга потратит 3,7 миллиона рублей на ликвидацию свалок

Мэрия Екатеринбурга потратит 3,7 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Кировском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга потратит 3,7 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Кировском районе. Исполнительная организация, согласно документам, должна тратить на уборку одной свалки не более пяти дней. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- При ликвидации свалок Исполнитель осуществляет механизированную уборку свалки, ручную уборку территории свалки и прилегающею к ней территорию в радиусе 10 м от места образования свалки с последующим планированием при необходимости поверхности места уборки, - сообщается в документе.

Исполняющая сторона должна будет предоставлять фотоотчет с датой и временем уборки, а также различные документы о том, что мусор утилизирован правильно.

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