Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся свердловчанам. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся уральцам. Они получили государственные награды Российской Федерации, награды Президента РФ, награды федеральных органов исполнительной власти России и награды Свердловской области. Особыми успехами в своей деятельности отличились учителя, врачи, ученые, представители промышленных и транспортных предприятий, а также государственные деятели.
- Чествуя своих земляков-уральцев, я каждый раз убеждаюсь в том, какие замечательные, талантливые, трудолюбивые люди живут в нашей Свердловской области. В этом наша сила!, - сказал Евгений Куйвашев.
Днем 19 сентября Губернатор наградил 44 свердловчанина, среди которых почти половина - медицинские работники. Почётных наград удостоены врачи, фельдшеры, медсёстры и другие специалисты медучреждений Екатеринбурга, Первоуральска и Краснотурьинска.
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