Свердловчане взяли ипотеку на 19,2 млрд в августе

Уральцы взяли ипотеку на 19,2 миллиарда рублей в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы взяли ипотеку на 19,2 миллиарда рублей в августе. Об этом сообщило «КП-Екатеринбург» Свердловское отделение Сбербанка.

По их словам, с прошлого месяца сумма ипотеки увеличилась на 43%. За три летних месяца свердловчане взяли в ипотеку 45 миллиардов рублей, что почти в 3 раза больше показателей прошлого года.

Представители Сбербанка связывают «настоящий бум ипотечного кредитования» с сохранением ставки по ипотечным программам после повышения ключевой ставки Банком России. Клиенты, которые подали заявки до 22 августа, смогли оформить жилищный кредит на прежних условиях. При этом ставки по программам льготной ипотеки в Сбербанке также не менялись.

- Объем выданной ипотеки по «Господдержке» вырос в 3 раза до 13,1 млрд рублей, по «Семейной ипотеке» — в 5 раз до 12 млрд рублей, объем выдач по программе «Ипотека для IT» увеличился в 4 раза до 1,6 млрд рублей - сообщило «КП-Екатеринбург» Свердловское отделение Сбербанка.

По словам Уральского Сбербанка, свердловчане покупают квартиры не только для жизни, но и в качестве инвестиционных объектов, чтобы сохранить и приумножить свой капитал.

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