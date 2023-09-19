В Екатеринбурге почти 2 месяца ищут женщину. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге почти 2 месяца ищут 42-летнюю женщину. С 26 июля местонахождение Юлии Малковой неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-серые - рассказали волонтеры.

Сообщается, что Юлия нуждается в медицинской помощи. В день пропажи женщина была в желто-бежевой куртке и тёмных трико. На ногах были черные кроссовки.

Поисками Юлии Малковой занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться женщина, сообщите об этом инфоргу Юлии по номеру 89655333399. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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