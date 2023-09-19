Мэрия Екатеринбурга потратит 4,6 миллиона на благоустройство одного микрорайона

Мэрия Екатеринбурга потратит на благоустройство Солнечного 4,6 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга потратит на благоустройство Солнечного 4,6 миллиона рублей. При этом, улучшать будут не весь микрорайон, а только «Солнечные аллеи». Подрядчик должен завершить все работы до конца 2023 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- На его территории установят малые архитектурные формы (урны, скамейки, диваны), зеленые насаждения и цветники из многолетних растений, - сообщается в документе.

При этом, в работу подрядчика входит не только благоустройство, но и содержание аллей. Рабочие должны будут убирать снег с дорожек, урн, скамеек и диванов, зачищать территорию от наледи и льда, и убирать мусор со всей территории.

Услуги по содержанию сквера «Солнечные аллеи» и установленных на его территории малых архитектурных форм (урн, скамеек, диванов) производятся в зимний период с 16 октября по 31 декабря 2023 года.

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