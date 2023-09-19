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НовостиОбщество19 сентября 2023 17:53

Мэрия Екатеринбурга потратит 4,6 миллиона на благоустройство одного микрорайона

Солнечный должны благоустроить до конца 2023 года
Анжелика УФИМЦЕВА
Мэрия Екатеринбурга потратит на благоустройство Солнечного 4,6 миллиона рублей

Мэрия Екатеринбурга потратит на благоустройство Солнечного 4,6 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга потратит на благоустройство Солнечного 4,6 миллиона рублей. При этом, улучшать будут не весь микрорайон, а только «Солнечные аллеи». Подрядчик должен завершить все работы до конца 2023 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- На его территории установят малые архитектурные формы (урны, скамейки, диваны), зеленые насаждения и цветники из многолетних растений, - сообщается в документе.

При этом, в работу подрядчика входит не только благоустройство, но и содержание аллей. Рабочие должны будут убирать снег с дорожек, урн, скамеек и диванов, зачищать территорию от наледи и льда, и убирать мусор со всей территории.

Услуги по содержанию сквера «Солнечные аллеи» и установленных на его территории малых архитектурных форм (урн, скамеек, диванов) производятся в зимний период с 16 октября по 31 декабря 2023 года.

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