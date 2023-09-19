Квартиры на Сибирском тракте с начала года подорожали на 20%

Фото: "Страна Девелопмент"

Купить квартиру в новостройке на старте продаж — выгодно вложиться. Рост стоимости гарантирован. Но его размер зависит от репутации компании, локации, класса жилья, наполнения. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» проанализировал рост средней стоимости квадратного метра за 8 месяцев текущего года. Во флагманском проекте компании в Екатеринбурге ЖК «Сибирский сад» цена жилой недвижимости выросла на 21%.

Жилой комплекс возводится в восточной части города, на Сибирском тракте. Сейчас в ЖК «Сибирский сад» в продаже квартиры в двух первых домах микрорайона. Первый стартовал в прошлом году, второй этим летом. Всего их будет восемь. Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 год.

Фото: "Страна Девелопмент"

Меньше 20% сделок в этом комплексе — инвесторы. Те, кто покупают, чтобы в дальнейшем перепродать. Большая доля клиентов выбирает квартиры для жизни. Это подтверждает и аналитика. Самыми популярными планировками у уральцев остаются — евротрешки, на втором месте — евродвушки, затем идут студии и четырехкомнатные.

Проектируя ЖК, застройщик задался целью глобально изменить эту территорию и создать новую точку притяжения в столице Урала. «Сибирский сад» строится по принципу «город в городе». Это значит, что девелопер развивает территорию комплексно — не просто строит жилые дома, а создает пространство, где можно жить, учиться, работать, заниматься спортом, развиваться и отдыхать. На территории ЖК предусмотрены места для строительства детского сада и школы. Маршрут в образовательные учреждения будет максимально безопасным — он не проходит через дороги.

Транспортная развязка позволяет выехать из района без пробок. Еще одна крупнейшая развязка в Екатеринбурге уже строится – она позволит быстро добраться в любую точку города и не зависеть от трафика. Необходимая инфраструктура сформирована: до остановок общественного транспорта, детских садов и школ, продуктовых магазинов, фитнеса можно дойти за несколько минут.

В среднем в проектах «Страны Девелопмент» от начала продаж до ввода дома цена жилого квадратного метра вырастает на 30%. Регулярно застройщик обновляет специальные предложения для клиентов. Сейчас есть варианты с ремонтом в ванной, паркингом или кладовкой в подарок, кэшбэком за покупку и скидками. Все подробности можно узнать на сайте компании strana.com.

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