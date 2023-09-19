В Екатеринбурге уже 10 суток ищут мужчину

В Нефтекамске уже 10 суток ищут мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже 10 суток ищут 40-летнего мужчину. С 9 сентября местонахождение Салавата Ергизова неизвестно. Последний раз его видели в Нефтекамске, Республика Башкортостан. Об этом сообщили в поисковых отрядах «ЛизаАлерт» и «Прорыв».

- Приметы – рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. На лице есть шрамы от акне. Одежда неизвестна - рассказали волонтеры.

Рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Фото: ЛизаАлерт

Поисками Салавата Ергизова занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом инфоргу Людмиле по номеру 89045447224 или руководителю отряда «Прорыв» Наталии по номеру 89000440220. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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