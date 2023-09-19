УБРиР возвращает 25% при оплате транспортных расходов бизнес-картой

Фото: предоставлено пресс-службой «УБРиР»

Уральский банк реконструкции и развития вернёт 25% от суммы транспортных расходов при оплате услуг ГК «Деловые Линии» бизнес-картой. Максимальная сумма кешбэка 5 000 рублей по каждой бизнес-карте (минимальная выплата — 500 рублей).

Воспользоваться предложением могут как действующие, так новые клиенты УБРиР, открывшие счета и оформившие бизнес-карту в период проведения акции. Акция действует во всех городах, где присутствует УБРиР.

- Клиенты банка смогут получить 25% от суммы покупки на свой счет с каждой транзакции. Чем чаще они будут использовать бизнес-карту УБРиР для оплаты транспортных услуг, тем больше денег вернется к ним. Уверен, наше предложение заинтересует многих предпринимателей, — отметил управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.

«Среди наших клиентов много держателей бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития. Учитывая стабильный спрос на доставку со стороны предпринимателей, мы запустили совместную акцию, которая позволяет оптимизировать логистические расходы», — отметили в пресс-службе «Деловых Линий».

Акция продлится по 31 октября 2023 года.

Выплата производится ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Узнать подробную информацию об акции и условиях ее проведения можно на сайте УБРиР или в отделении банка, работающем с юридическими лицами.

*Клиентам, открывшим первый расчётный счёт в УБРиР в период проведения акции и оплатившим услуги «Деловых Линий» корпоративной картой до конца срока акции, максимальный кешбэк выплачивается в размере 5 000 руб. Для действующих клиентов УБРиР максимальная сумма кешбэка составит 3 000 рублей. Минимальный кешбэк — 500 рублей на каждую карту.